Подмосковье 28 марта 2023, 00:28 Количество обращений по вопросам ЖКУ в Подмосковье сократилось за год на 30%

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Жители Подмосковья стали реже жаловаться на услуги ЖКХ. Так, число обращений за год сократилось на 30%. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

«Несмотря на то, что количество обращений снизилось, по-прежнему остаются проблемными вопросы предоставления услуг в сферах водоснабжения, отопления, электроснабжения, газового обеспечения, а также неудовлетворительного содержания общего имущества многоквартирных домов», — отметила Фаевская.

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Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что Подмосковье откроет сезон благоустройства и подготовки к лету 1 апреля. Программа охватит 15 тысяч дворов, 18 тысяч детских площадок, 2,7 тысячи парков и общественных территорий.

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