Подмосковье 25 марта 2024, 23:56 Количество обращений по вопросам содержания МКД снизилось в Подмосковье на 15% за неделю ГУСТ МО

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Порядка 7,7 тысячи звонков от жителей Подмосковья обработали специалисты ГУСТ МО на прошлой неделе. Отмечается, что количество обращений снизилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей.

Заметно сократилось число обращений по вопросам уборки подъездов, работы лифтов, освещения и ремонта дверей (-16-44%). Сокращение обращений фиксируется в Химках (-20%), Балашихе (-27%), Воскресенске (-56%).

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Кроме того, в Воскресенске устранили проблемы в подъездах № 2 по Железнодорожной улице и № 1 по Рабочему городку. В Белоозерском отремонтировали мусорные клапаны, а входную дверь в дом № 17 по улице Маркина исправили.

Жители Подмосковья могут подать заявку для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе через портал ЕДС МО. УК обязана взять заявку в работу и исполнить в регламентные сроки.

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