Количество обращений по вопросам отопления снизилось в Подмосковье в полтора раза

В Подмосковье уменьшилось количество обращений от жителей по вопросам отопления. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Отопление пришло в социальные объекты региона 18 сентября, а в жилые дома — 21 сентября. От жителей начали поступать обращения по вопросам теплоснабжения, но их количество уменьшилось по сравнению с прошлым годом в полтора раза. Об этом рассказал Самарин в своем выступлении на заседании Мособлдумы.

Самыми популярными стали запросы информации о датах запуска тепла в дома и температуре воздуха в квартирах. В прошлом году в начале отопительного сезона в ЦУР поступило порядка 14 тысяч обращений, а в начале зимнего периода 2020-2021-го — почти девять тысяч.

Самарин отметил, что оборудование подготовили к сезону на 100%. В рамках подготовки энергетики заменили 230 километров теплосетей и около 3,3 тысячи квадратных километров сетей электроснабжения.