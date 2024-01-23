23 января 2024, 15:18
Количество обращений по поводу транспорта в Лобне снизилось на 56%
Ситуация с общественным транспортом улучшилась в Лобне. Так, количество обращений по этому вопросу снизилось на 56%.
Для улучшения транспортного обслуживания на маршруты городского округа вывели еще шесть автобусов, также отремонтировали 37 машин и приняли на работу пять новых водителей. Сегодня маршрутах в Лобне работают 73 автобуса. Это составляет 100% от общего автопарка.
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Оптимизация работы общественного транспорта — это неотъемлемый элемент комфортной городской среды.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
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