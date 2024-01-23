Подмосковье 23 января 2024, 15:18 Количество обращений по поводу транспорта в Лобне снизилось на 56% Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Ситуация с общественным транспортом улучшилась в Лобне. Так, количество обращений по этому вопросу снизилось на 56%.

Для улучшения транспортного обслуживания на маршруты городского округа вывели еще шесть автобусов, также отремонтировали 37 машин и приняли на работу пять новых водителей. Сегодня маршрутах в Лобне работают 73 автобуса. Это составляет 100% от общего автопарка.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Оптимизация работы общественного транспорта — это неотъемлемый элемент комфортной городской среды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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