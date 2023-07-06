Подмосковье 06 июля 2023, 16:45 Количество обращений по качеству содержания территорий снизилось в Подмосковье на 6 тысяч в июне ГУСТ

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В июне жители Подмосковья реже жаловались на качество содержания территорий через «Добродел». Так, за месяц количество обращений снизилось более чем на шесть тысяч.

«Сотрудниками отдела мониторинга и анализа рассмотрения обращений было сформировано более 43 тысяч ответов на портале „Добродел“. Больше всего было обработано сообщений из Одинцовского городского округа — 3020, Балашихи — 2751, Красногорска — 2418», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Жители Московской области могут и напрямую обращаться к инспекторам ГУСТ. Ознакомиться с адресами территориальных отделов можно на сайте.

Новый стиль мобильного приложения «Добродел» разработал дизайнер Артемий Лебедев. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил художника за идею и ее воплощение в реальность.

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