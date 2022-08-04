Количество обращений к бизнес-омбудсмену снизилось в Подмосковье

По статистике бизнес Подмосковья стал реже обращаться за помощью к уполномоченному по правам предпринимателей. Меры поддержки помогли предприятиям чувствовать себя уверенно даже в непростые экономические времена. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен области Владимир Головнев.

Подмосковье продолжает оказывать поддержку бизнесу. Это льготные займы, субсидии, гранты и специальные статусы. Благодаря этому промышленное производство Подмосковья выросло на 5% по итогам полугодия в сравнении с таким же периодом 2021 года. Наибольший рост показали фармацевтика и пищевая промышленность.

Также предприниматели часто пользуются программой «Земля за рубль», по которой они могут арендовать участки на льготных условиях в течение трех лет, а затем выкупить их за 15% от кадастровой стоимости. Кроме того, инвесторам из отдаленных округов обнулили ставку налога на прибыль. По словам бизнес-омбудсмена Владимира Головнева, сейчас сообщество настроено оптимистично, не смотря на непростые времена.

«С начала текущего года нам поступило 1647 обращений от бизнеса, а за аналогичный период времени в 2020 году их было порядка 6 тысяч», — рассказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Теперь предприниматели могут провести их самостоятельно по чек-листу.