Подмосковье 19 марта 2024, 18:53 Количество обнаруженных поддельных купюр в Подмосковье сократилось на 38% Главное управление региональной безопасности Московской области

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Главное управление Банка России по ЦФО опубликовало статистику по количеству обнаруженных фальшивых купюр в прошлом году. В Московском регионе оказалось на 38% меньше поддельных денежных знаков.

Как рассказали в главном управлении региональной безопасности Московской области, общее количество фальшивых купюр составило 4902, из них только 75 обнаружено в Подмосковье.

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Число поддельных пятитысячных банкнот уменьшилось в 4,5 раза за год. В Московской области выявлено 62 фальшивые купюры, а количество поддельных банкнот номиналом 2000 рублей уменьшилось более чем в 10 раз — в Подмосковье найдено всего 3 такие купюры. Также сократилось на 27% количество тысячерублевых фальшивых купюр.

В ведомстве отметили, что прошлом году в стране на миллион банкнот приходилось всего две фальшивые, тогда как в 2022 году — четыре.

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