Подмосковье 24 июля 2023, 15:09 Количество объектов стационарной торговли превысило 40 тысяч в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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День работника торговли отметили в Подмосковье в минувшие выходные. Сейчас в этой сфере трудятся свыше миллиона человек. Количество мест стационарной торговли превысило 40 тысяч.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, Московская область занимает лидирующее место в стране по обеспеченности объектами стационарной и мобильной торговли.

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«У нас 131 розничный рынок, больше 7,7 тысячи нестационарных торговых точек, свыше 40 тысяч объектов стационарной торговли, в том числе сетевой. Торговля составляет около 25% валового регионального продукта Подмосковья», — сказал он.

Для успешного развития сферы в Подмосковье совершенствуются все процессы по предоставлению бизнесу услуг. Так, сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых точек сократились в 10 раз. Такие договора уже заключили 500 предпринимателей.

Кроме того, сейчас развивается пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта, который сможет выявлять незаконную торговлю при помощи системы «Безопасный регион». Это уже помогло обнаружить свыше 600 нарушений.

Также в этом году заработала новая услуга, с помощью которой можно получить место под летнее кафе за один день. Это позволило увеличить их количество на 104%. По словам Филимонова, сейчас их больше 450. В августе заработает еще одна цифровая услуга — размещение летних веранд при мобильных торговых объектах.

«Торговля — это сфера, с которой каждый из нас сталкивается ежедневно, поэтому для нас крайне важно развивать это направление, делать услуги более доступными, а условия для покупателей еще более комфортными», -заключил Георгий Филимонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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