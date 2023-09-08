08 сентября 2023, 15:24
Количество объектов агротуризма выросло в Подмосковье на 10%
Количество объектов агротуризма выросло в Подмосковье на 10% в этом сезоне. Помимо этого, наблюдается тенденция к увеличению туристического потока в подмосковные фермерские хозяйства в два раза.
«Сегодня в регионе более 80 агротуристических хозяйств в 27 муниципальных образованиях. Наибольшее количество расположено в городском округе Коломна, а также в Рузском и Дмитровском округах», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Жители и гости Московской области могут посетить разнообразные фермы: с крупным и мелким рогатым скотом, рыбные хозяйства, зоофермы и многие другие. Туристы могут выбрать любой вид проживания: палатки, глэмпинги, гостевые дома и даже домики на дереве, а среди развлечений присутствуют байдарки, сапборды, велосипеды и другое.
Отмечается, что в этом году на развитие агротуризма в Подмосковье выделили 20 миллионов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
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