Подмосковье 22 апреля 2023, 13:14 Количество несчастных случаев и экстренных торможений уменьшилось на маршрутах ЦППК АО "Центральная ППК"

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С начала 2023 года травматизм на маршрутах поездов Центральной пригородной пассажирской компании снизился на 12%, а случаи, когда необходимо применять экстренное торможение, сократились почти на 20%. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

«Компания проводит работу по предотвращению травматизма на железной дороге совместно с Минтрансом Московской области и РЖД, и она приносит результаты. Например, случаев, когда необходимо применять экстренное торможение, стало меньше — обычно это связано с тем, что люди пересекают пути в неположенном месте», — сообщил гендиректор ЦППК Иван Конев

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По его словам, с начала года машинисты компании экстренно затормозили 297 раз. Это спасло жизни сотен людей.

«В Подмосковье ведется активная работа по снижению смертности и травматизма на железной дороге совместно с ЦППК и РЖД. Это не только ликвидация больше 100 опасных троп, но и большая информационно-профилактическая работа», — рассказал первый замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

Компания также проводит занятия по правилам безопасности на железной дороге в школах и детских садах. В этом году в таких беседах поучаствовали 480 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к запуску МЦД-3 в Люберцах откроют безопасный ж/д переход. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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