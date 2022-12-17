Подмосковье 17 декабря 2022, 20:13 Количество нелегальных пунктов сбора лома сократят в Подмосковье в 2023 году

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Московская область является лидером по поставкам лома. Сейчас на территории Подмосковья находятся 718 лицензированных организаций по его сбору. Минсельхозпрода Московской области провело совещание, целью которого стало сокращение числа нелегальных пунктов сбора лома в 2023 году.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с представителями ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» обсудили деятельность пунктов по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черного и цветного металла на территории Подмосковья.

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«На сегодняшний день на территории области работают 718 лицензированных организаций на 1178 объектах. Однако, наряду с легальными пунктами, в регионе существует большое количество тех, которые работают без лицензии», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Он также отметил, что деятельность подобных организаций негативно сказывается на работе легальных пунктов приема лома, а также вызывает большое недовольство населения. На данный момент в регионе действует ряд правил по обустройству пунктов приема лома, в том числе, требования к внешнему облику пунктов.

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