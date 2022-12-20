Подмосковье 20 декабря 2022, 10:10 Количество нелегальных пунктов приема лома в Подмосковье сократится в 2023 году

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Способы борьбы с нелегальными пунктами приема металла обсудили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В 2023 году будут разработаны и внедрены новые требования к внешнему облику таких точек и не только.

«На сегодняшний день на территории области работают 718 легальных организаций по приему лома. На их деятельности негативно сказывается тот факт, что существует большое количество точек, которые принимают металл без лицензии. Это же вызывает большое недовольство населения», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

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Деятельность по заготовке лома достаточно востребована в области. Металл принимают как небольшие предприятия, так и крупнейшие металлургические комбинаты: компания «Металлоинвест», «Группа НЛМК», «Северсталь», металлургический завод «Амурсталь» и другие. Директор Ассоциации «Руслом.Ком» Виктор Ковшевный подчеркнул, что московский регион является лидером по поставкам лома. Это 15–30% от общероссийского объема металла и 15–17 тысяч постоянных рабочих мест.

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