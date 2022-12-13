Подмосковье 13 декабря 2022, 10:49 Количество неисправностей на сетях ЖКХ Подмосковья снизилось на 16% за неделю

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Подмосковная аварийно-восстановительная служба зафиксировала 189 технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Московской области за семь дней. Это на 16% меньше, чем неделей раньше.

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21 нарушение касалось подачи холодной, 19 — горячей, 45 — отопления, 100 — электроснабжения. За неделю были устранены все 189 неисправностей.

Рабочие бригады аварийно-восстановительной службы, которая подчиняется региональному МинЖКХ, выполнили восемь выездов в муниципалитеты Подмосковья. С начала года совершено 799 таких поездок, в ходе которых коммунальные аварии были ликвидированы.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сразу четыре новые котельные заработают в Солнечногорске в сентябре 2023 года. Объекты появятся в деревнях Ложки и Пешки, а также в поселке Майдарово.

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