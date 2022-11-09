Количество нарушений в работе такси сократилось на 14% в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 16:14 Количество нарушений в работе такси сократилось на 14% в Подмосковье Unsplash

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Чуть больше 12 тысяч нарушений допустили водители такси в Подмосковье с января. Это на 14% меньше, чем было годом ранее. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что улучшение показателей связано с системными проверками и профилактической работой.

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«Сейчас перевозчики такси могут получить консультацию онлайн или оформить заявку на профилактический визит. Предприниматели получают разъяснения о требованиях и стандартах такси, установленных в регионе», — рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Евгений Аптекин.

В этом году сотрудниками Минтранса Подмосковья проведено около 900 профилактических визитов и свыше 40 вебинаров по работе такси. Подать заявление на выезд специалиста перевозчики могут на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, либо филиалах МФЦ. Записаться на онлайн-занятие также можно на РПГУ.

Автомобиль такси в Подмосковье должен иметь наличие желтой светоотражающей полосы с шашечным поясом на кузове, темно-серую полосу по нижним границам кузова и оранжевый фонарь на крыше. В свидетельство о регистрации автомобиля необходимо внести соответствующую запись о цвете — «белый-желтый-серый».

В октябре подмосковные таксисты рассказали шесть необычных историй о своей работе.