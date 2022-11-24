Подмосковье 24 ноября 2022, 15:50 Количество нарушений при строительстве домов снизилось на 36% в Подмосковье

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Застройщики Подмосковья допустили на 36% меньше нарушений в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проанализировали отчетность по 497 строящимся многоквартирным домам.

В результате анализа работы 112 застройщиков было обнаружено 38 нарушений. Среди наиболее частых — это предоставление отчетности, содержащей недостоверные сведения. Еще 33 строительные компании пока не предоставили свои документы для проверки. Все они получили предостережение.

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Процесс анализа строительной отчетности в Подмосковье был автоматизирован в 2022 году. Сведения в Главгосстройнадзор поступают напрямую из Единой информационной системы жилищного строительства. Это помогло усилить контроль в регионе.

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23 ноября разрешение на ввод в эксплуатацию получили еще 26 зданий в Подмосковье. Это семь жилых домов и 19 нежилых объектов. Еще 29 проектов получили разрешение на строительство.

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