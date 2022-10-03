Нарушений по ЖКХ в Подмосковье стало на 24% меньше за неделю | 360°

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Нарушений по ЖКХ в Подмосковье стало на 24% меньше за неделю

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На минувшей неделе аварийно-восстановительная служба Подмосковья взяла на контроль 195 нарушений на объектах жизнеобеспечения. Сотрудники совершили 33 выезда. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

Из 195 нарушений 39 касались проблем с отоплением. Еще 23 были связаны с горячей и 28 — с холодной водой. Остальные 108 относились к электричеству. Все их удалось оперативно устранить.

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Служба провела 26 мероприятий по обеспечению безопасности, среди которых дежурство на полигоне «Ядрово». Всего в этом году специалисты ведомства совершили свыше 4,5 тысячи выездов. Большинство из них было по обращениям жителей.

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Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще десять городских округов полностью подготовили к зиме.

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