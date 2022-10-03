Нарушений по ЖКХ в Подмосковье стало на 24% меньше за неделю | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 16:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Нарушений по ЖКХ в Подмосковье стало на 24% меньше за неделю

Читать 360tv в

На минувшей неделе аварийно-восстановительная служба Подмосковья взяла на контроль 195 нарушений на объектах жизнеобеспечения. Сотрудники совершили 33 выезда. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

Из 195 нарушений 39 касались проблем с отоплением. Еще 23 были связаны с горячей и 28 — с холодной водой. Остальные 108 относились к электричеству. Все их удалось оперативно устранить.

Реклама

Служба провела 26 мероприятий по обеспечению безопасности, среди которых дежурство на полигоне «Ядрово». Всего в этом году специалисты ведомства совершили свыше 4,5 тысячи выездов. Большинство из них было по обращениям жителей.

Реклама

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще десять городских округов полностью подготовили к зиме.

0 0 0 0 0 0