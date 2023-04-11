Подмосковье 11 апреля 2023, 16:30 Количество нарушений на объектах ЖКХ снизилось на 20% за неделю в Подмосковье МОС АВС

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За неделю в Подмосковье произошло 246 технологических нарушений на объектах ЖКХ. Это на 20% меньше, чем неделей ранее. Аварийные службы совершили 68 выездов и устранили все неполадки.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, 33 нарушения относились к подаче холодной и 36 — горячей воды. Еще 33 были связаны с отоплением и 141 — с электричеством. Все неполадки уже устранили.

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Кроме того, аварийные службы провели 28 мероприятий по обеспечению безопасности объектов.

Для оперативного устранения нарушений в Подмосковье круглосуточно дежурят рабочие бригады, на вооружении которых находится специальная техника. В том числе транспорт со средствами электрогазосварки, подъемными механизмами и мобильными генераторами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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