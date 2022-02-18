Количество наркопреступлений снизилось почти на 12% в Подмосковье

Наркопреступлений в Подмосковье стало почти на 12% меньше. Правоохранительные органы региона провели мониторинг этой ситуации за прошлый год. Статистика показала, что произошло 7,7 тысячи таких преступлений.

Их количество снизилось на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. Больше всего наркопреступлений было в Люберцах — 600. Следом идут Балашиха, Одинцово, Пушкино, Подольск, Красногорск, Мытищи, Сергиев Посад, Химки, Орехово-Зуево.

По словам руководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева, проблема, тем не менее, до сих пор существует.

В прошлом году ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Московской области улучшилась, но существенно не изменилась Роман Каратаев.

Он добавил, что работу по искоренению наркомании активно продолжат в Подмосковье.

«Планируется проведение и оперативно-профилактических мероприятий, акций, направленных на снижение количества наркозависимых», — отметил Каратаев.

В 2021 году произошло 1354 смертельных случая отправления наркотическими средствами, 15 — у несовершеннолетних.

При этом на 6,3% выросла раскрываемость преступлений, а также выявили на 4,2% больше причастных к преступлениям лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года. Они заметно повлияли на снижение количества краж и преступлений.