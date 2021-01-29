Количество мусоровозов в Подмосковье выросло в три раза

В Московской области постоянно обновляют автопарк мусоровозов. Сейчас в регионе вывоз отходов обеспечивают более 1,1 тысячи машин. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

В парке региональных операторов Подмосковья по обращению с отходами сейчас находится более 1,1 тысячи единиц мусоровывозящей техники. Из всех автомобилей 137 — синие. Они предназначены для раздельного сбора отходов.

«На сегодняшний день автопарк мусоровозов в Московской области по отношению к первому году реформы увеличился более, чем в три раза», — рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Он уточнил, что все машины оснащены спутниковой системой слежения ГЛОНАСС. За графиком вывоза мусора ежедневно следят логистические службы регионального оператора и специалисты Центра управления регионом.

Машины доставляют весь мусор на комплексы по переработке отходов. Сейчас в регионе таких 11.

С начала реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами объем отправленного на вторичную переработку мусора достиг 2,3 миллиона тонн.

В Подмосковье работает крупнейший в Европе комплекс переработки отходов. КПО «Восток» в Егорьевске уже вывели на полную мощность. Теперь он будет перерабатывать 1,2 миллиона тонн мусора каждый год.