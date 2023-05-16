Подмосковье 16 мая 2023, 16:10 Количество мусоровозов превысило 1,5 тысячи в Подмосковье Министерство ЖКХ МО

Читать 360tv в

Свыше 1,5 тысячи мусоровозов работают в Подмосковье. Из них 106 предназначены для вывоза раздельного сбора отходов. Также в области обеспечивают чистоту бункеровозы, ломовозы, автомобили-сойки и мультилифты.

Как рассказали в МинЖКХ, 344 машины обслуживают Сергиев Посад, еще 312 — Рузу, спецгрузовики принадлежат региональному оператору РТ-Инвест и 284 мусоровоза «Хартии».

Реклама

По словам главы ведомства Антона Велиховского, автопарк мусоровозов пополняют по мере необходимости и обновляют устаревшие модели.

«Вся техника регулярно проходит техническое обслуживание и соблюдаются санитарные меры. Все мусоровозы региона оснащены спутниковой системой слежения ГЛОНАСС, логистические службы регоператора и специалисты Центра управления регионом ежедневно следят за соблюдением графика вывоза отходов в режиме онлайн», — рассказал он.

Техника отвозит отходы на 11 комплексов по переработке отходов. Благодаря участию жителей в раздельном сборе с начала реформы объем отправленного туда мусора превысил 10 миллионов тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».