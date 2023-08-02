Подмосковье 02 августа 2023, 16:57 Количество муниципальных унитарных предприятий сократили до 190 в Подмосковье Unsplash

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Менее 190 муниципальных унитарных предприятий осталось в Подмосковье по итогам их сокращения. К 2025 году их будет 56.

Как объяснили в Минимуществе Подмосковья, унитарные предприятия работают в сфере естественных монополий и не подлежат ликвидации. Их сокращают по региональному плану, рассказала глава министерства Наталья Адигамова.

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«Сокращение государственных и муниципальных унитарных предприятий предусмотрено региональным планом по реформированию и будет реализовано до 1 января 2025 года. Эту работу мы ведём на территории Московской области с 2015 года совместно с Минмособлимуществом и Комитетом по конкурентной политике, ФАС по Московской области и органами местного самоуправления. И наш регион по количеству сокращенных унитарных предприятий на протяжении нескольких лет является лидером среди российских регионов», — сказала глава министерства.

Она добавила, что через два года среди муниципальных унитарных предприятий останутся только компании, работающие в сфере тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Место расформированных организаций займут представители малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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