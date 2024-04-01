Подмосковье 01 апреля 2024, 13:35 Количество многодетных семей превысило 112 тысяч в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

Читать 360tv в

Количество многодетных семей увеличилось в Подмосковье в три раза за 10 лет. Сейчас их количество превышает 112 тысяч.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, сейчас в таких семьях воспитывают около 360 тысяч детей.

Реклама

«Отмечу, что семьи с детьми, в особенности многодетные семьи, — это наш большой приоритетный вектор развития, как в предоставлении мер социальной поддержки, так и медицинской помощи», — добавила она.

В Минсоцразвития отметили, что статус многодетной семьи позволяет получать различные меры поддержки. Это бесплатное посещение музеев, театров, помощь с трудоустройством и многое другое. Дополнительные льготы также действуют на региональном уровне. Для них проводят конкурсы, встречи, концерты и мастер-классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».