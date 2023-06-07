Подмосковье 07 июня 2023, 15:19 Количество машин скорой помощи увеличилось вдвое в Подмосковье — Воробьев Андрей Воробьев сообщил об увеличении машин скорой помощи в Подмосковье

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Количество машин скорой помощи увеличилось в Подмосковье почти вдвое. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил во время ежегодного обращения.

Сейчас в Подмосковье работает тысяч машин скорой помощи и 1,3 тысячи — неотложки.

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«Пандемия Covid показала, что без модернизации скорой помощи нам сложно будет удовлетворить все запросы жителей региона, спасти жизни», — сказал глава региона.

Оснащение автомобилей также улучшили, а реанимация оснастили новым оборудованием и вели IP-телефонию. Кроме того, каждая машина скорой старается выбрать самый эффективный маршрут и место для госпитализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал открытие детского госпиталя в Красногорске в 2024 году. Там будет работать современное оборудование и профессиональные врачи.

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