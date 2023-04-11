Подмосковье 11 апреля 2023, 11:22 Количество ложных вызовов в подмосковную Систему-112 снизилось на 30% с начала года Пресс-служба Системы

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В Подмосковную Систему-112 стало меньше поступать ложных вызовов. Так, с января по апрель эти показатели снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таких результатов удалось достичь за счет автоинформатора, который оповещает заявителей об ответственности за ложные вызовы.

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Операторы службы спасения сохраняют в специальном реестре данные об абоненте, который совершил хулиганский звонок, а после нескольких таких повторных вызовов с одного и того же номера информация о нарушителе передается в правоохранительные органы. Отмечается, что номера хулиганов не блокируются на случай, если им действительно понадобится помощь экстренных служб.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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