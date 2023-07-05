Подмосковье 05 июля 2023, 17:46 Количество летних кафе выросло в два раза в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Количество летних кафе увеличилось в Подмосковье в два раза. Этого удалось добиться благодаря новой услуге, которая позволяет получить территорию за один день.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, упрощенная процедура позволила увеличить количество летних кафе на 100%.

Реклама

«Уже 447 кафе открыты. Предприниматели получили услугу по предоставлению места в режиме онлайн. Заявки по размещению кафе будут принимать весь сезон», — сказал он.

Подать заявку предприниматели могут на портале «Госуслуги». Оформление места не займет более двух часов.

Летние кафе популярны у туристов и становятся удобным местом для обзора красивых точек области. В меню добавляют сезонные предложения, среди которых холодные напитки, блюда со свежими овощами фруктами, мороженое и десерты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».