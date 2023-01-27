Подмосковье 27 января 2023, 16:50 Количество коммунальных аварий в Подмосковье снизилось на 21% за неделю

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На минувшей неделе в Подмосковье произошло 215 нарушений на объектах ЖКХ. Аварийные службы совершили 24 выезда, рабочие бригады — 15. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Аварийная служба взяла на контроль 215 нарушений на сетях. Из них 34 связаны с холодной, 31 — с горячей водой, 46 с отоплением и 103 с электричеством. Все их уже устранили.

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Для быстрого решения проблем с объектами ЖКХ в Подмосковье круглосуточно дежурят рабочие бригады. Они владеют транспортом со всем необходимым оборудованием.

Также за неделю специалисты аварийной службы провели 17 мероприятий по обеспечению безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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