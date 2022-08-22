Количество коммунальных аварий снизилось в Подмосковье

Количество технологических нарушений на коммунальных объектах в Подмосковье снизилось на 18% за неделю. Сотрудники аварийной службы устранили за это время 124 аварии. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Как сообщили в министерстве, за неделю в области произошло 124 нарушения. Из них 18 связаны с подачей горячей воды, 23 — холодной и 73 — с электричеством. Также были проведены испытания на теплосетях, которые выявили 205 утечек.

В ведомстве добавили, что службы работают в усиленном режиме из-за высокой угрозы природных пожаров. Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что специалисты регулярно контролируют состояние территорий при помощи квадрокоптеров с тепловизорами.

«Ежедневное патрулирование организовано силами МОС АВС и подрядных организаций. Приведены в состояние готовности мобильные пункты хранения шанцевого инструмента, размещенные на территории обводненных торфяников региона», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о территориях региона, где сохраняются большие риски природных пожаров. Глава МЧС региона заявил, что ситуация остается на контроле.