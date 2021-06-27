Количество коек для пациентов с ковидом увеличат в Подмосковье

Коечный фонд для пациентов с коронавирусом планируется увеличить в Московской области на полторы тысячи. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас в Подмосковье каждый день госпитализируют почти тысячу человек с ковидом. Система здравоохранения работает в очень напряженном режиме.

«Мы открыли первые 400 коек в парке „Патриот“ и будем дальше наращивать количество коек», — сказал Воробьев в эфире «России 1».

Во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом в парке «Патриот» работают врачи Минобороны. К каждой койке там подведен кислород, так как пациенты нуждаются в профессиональной помощи. Ранее Воробьев поблагодарил Минобороны за то, что ведомство не только предоставило помещение, но и привлекло к работе своих специалистов.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Подмосковье был введен ряд новых мер, в том числе усиление контроля за вакцинацией населения. Подтвердить факт прививки можно двумя способами. Либо носить с собой сертификат, который выдают при вакцинации, когда человек получает вторую прививку. Либо можно зарегистрироваться на госуслугах и получить QR-код.