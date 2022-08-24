Количество клиентов МТС Cashback выросло вдвое в Московском регионе с начала года

С начала года число пользователей сервиса МТС Cashback в Московском регионе возросло в два раза. Обычно считается, что хорошо и грамотно управлять бюджетом — это прерогатива женщин, однако программой лояльности МТС чаще пользовались мужчины. Кешбэк клиенты компании чаще всего тратили на покупки вещей в интернет-магазинах.

Наиболее активными стали потребители в двух возрастных категориях: 35 — 44 года и 45 — 54 года. На эти группы приходится более половины активных клиентов. При этом чаще всего пользу из программы извлекают мужчины всех возрастов. Единственное исключение — группа люди от 65 лет, где экономить более нацелены женщины.

Много списаний кешбэка проходит в онлайн-магазине оператора, а самыми популярными товарами остаются умная бытовая техника и аксессуары для смартфонов Xiaomi. Два других наиболее популярных способа потратить кешбэк — покупка билетов на мероприятия или же фильма или сериала, не входящего в текущую подписку, в онлайн-кинотеатре KION.

«Особенность сервиса МТС Cashback в том, что он доступен абонентам всех сотовых операторов. Мы проявляем внимание и лояльность к пользователям любых продуктов из нашей экосистемы. Кешбэк вернется за покупки техники в наших магазинах и интернет-магазине, билетов на спектакли и концерты через сервис покупки билетов МТС Live, оплату подписки на кино и книги, платежи через сервис МТС Деньги или по специальной дебетовой карте и, конечно, за пополнение баланса на большинстве наших тарифов, если участник программы еще и наш абонент. Такой подход дает пользователям различных продуктов нашей компании возможность чувствовать себя одинаково важными и ценными для нас», — комментирует директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

С начала текущего года количество участников программы лояльности возросло на 80%, количество активных пользователей — сразу на 120%. Больше половины новых клиентов получили доступ к сервису после оформления одной из экосистемных подписок провайдера.

Анализ проводился на основе обезличенных данных абонентов МТС в Московском регионе.