Подмосковье 21 февраля 2024, 17:55 Количество индустриальных парков Подмосковья выросло в 4 раза за 10 лет Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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За 10 лет в Подмосковье стало в четыре раза больше индустриальных парков. Сейчас в регионе работают 69 таких площадок.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в 2013 году в регионе работало 13 индустриальных парков. Сейчас их количество выросло до 69.

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«Таким образом, за десятилетний период число промышленных площадок увеличилось почти в 4,5 раза. На данный момент на этих площадках работают более 1,5 тысячи компаний, где трудоустроено порядка 75 тысяч человек», — сказала она.

Зиновьева добавила, что в этом году в Подмосковье откроют еще пять индустриальных парков. Объем привлеченных инвестиций превысит 129 миллиардов рублей.

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