Подмосковье 02 августа 2023, 12:17 Количество хулиганских вызовов на номер 112 снизилось на 30% в Подмосковье Пресс-служба Системы-112 Московской области

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За семь месяцев года число хулиганских звонков в Систему-112 Подмосковья сократилось на треть. Операторы приняли на 30% меньше таких вызовов, которые занимают линию и отнимают время у тех, кому действительно нужна помощь.

Хулиганскими считаются звонки от абонентов в наркотическом или алкогольном опьянении, которые не могут объяснить, зачем позвонили. Есть и пранкеры, которые намеренно вводят оператора в заблуждение, оскорбляют или шутят про якобы возникшую чрезвычайную ситуацию.

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Если звонок расценили как хулиганский, жителя проинформируют об уголовной и административной ответственности за ложный вызов экстренных служб. Номера, с которых звонят в Систему-112, определяются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам округов внимательно относиться к обращениям жителей по разным вопросам.

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