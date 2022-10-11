Производительность молочных хозяйств в Подмосковье выросла в 2022 году | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Производительность молочных хозяйств в Подмосковье выросла в 2022 году

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В Подмосковье в два раза вырастет количество хозяйств, где содержатся высокопродуктивные молочные коровы, по итогам 2022 года. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«На основе данных за 9 месяцев, полученных от сельскохозяйственных организаций, к концу года в Подмосковье увеличится число хозяйств, где содержится крупный рогатый скот с молочной продуктивностью около 10000 килограммов молока. Таких хозяйств будет 11, это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году», — сообщил Владислав Мурашов.

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Лидером в этом направлении является предприятие «Совхоз имени Ленина», расположенное в Ленинском округе. Там коровы дают свыше 9 тысяч килограммов молока. Ему незначительно уступает ООО «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» из Волоколамского округа, добавил министр.

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Также по итогам 2022 года увеличится надой на корову в хозяйствах различного типа. Согласно прогнозам, он будет составлять порядка 7800 кг молока. Это превышает прошлогодние значения на 140 килограммов.

Ранее стало известно, что еще 40 тысяч гектаров земель отдадут под сельское хозяйство в Подмосковье к концу года.

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