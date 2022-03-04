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    04 марта 2022, 13:05

    Количество грабежей в Подмосковье сократилось на 15% за год

    Анастасия Аброськина

    Доля зарегистрированных в Подмосковье преступлений сократилась. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в прошлом году стало на 15,7% меньше, грабежей — на 14,9%, разбоев — на 11,1%.

    Количество грабежей в Подмосковье сократилось на 15% за год | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Об этом на 18-м заседании Мособлдумы рассказал начальник главного управления МВД по Подмосковью Виктор Пауков.

    Комплексный подход к борьбе с преступностью позволил сохранить тенденцию к сокращению общего количества преступлений и отдельных наиболее опасных видов

    Виктор Пауков.

    По его словам, меньше стало и краж. Количество сократилось на 1,8%.

    В прошлом году органы внутренних дел региона раскрыли 47 тысяч преступлений, каждое четвертое из которых — тяжкое или особо тяжкое.

    Также выявили почти 39 тысячи лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния. Раскрыли преступную деятельность 43 организованных групп.

    Камеры видеонаблюдения помогли раскрыть свыше двух тысяч преступлений в Московской области за год.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область увеличит число видеокамер до 100 тысяч к концу года. Они заметно повлияли на снижение количества краж и преступлений.