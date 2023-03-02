Подмосковье 02 марта 2023, 12:14 Количество экопунктов для утилизации банок и бутылок превысило 560 в Подмосковье

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Компания «РТ-Инвест» разработала экопункты, которые способствуют раздельному сбору вторресурсов. Так, в Московской области количество таких автоматов по приему тары превысило 560. Недавно компания установила три экопункта в комплексе зданий Совета Федерации. Еженедельно они смогут принимать на утилизацию 400 алюминиевых банок и 450 пластиковых бутылок.

«До 2030 года в России предполагается полный переход на раздельный сбор вторресурсов. Уже сейчас общество интересуется проблемами экологии, мы это видим по активным дискуссиям, которые проходят в том числе на площадках парламентариев», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Из переработанного материала будут производить новые, более экологичные товары. У экопунктов «РТ-Инвест» также есть система лояльности: сдавая тару, участники получают баллы, которые можно потратить на продукты питания, аренду автомобилей и многое другое. Партнерами компании в программе лояльности являются сервис UDS, продуктовая сеть «ВкусВилл», каршеринг BelkaCar, библиотека электронных книг «ЛитРес», а также сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца».

«Максимальное извлечение вторичных ресурсов и их дальнейшая утилизация в новые товары — один из главных принципов устойчивого развития. Московский регион — лидер по внедрению самых технологичных проектов по обращению с отходами», — отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Аппараты по переработке вторсырья устанавливают в учебных учреждениях, парках, спорткомплексах и магазинах.

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