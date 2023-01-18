Подмосковье 18 января 2023, 14:12 Количество ДТП в Подмосковье сократилось на 14,5% в 2022 году Unsplash

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Подмосковные водители на 14,5% реже попадали в аварии в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Вместе с тем на 10% снизилось количество погибших в ДТП.

«Общее число ДТП снизилось на 14,5%, а число пострадавших в них — почти на 16%. Минтранс продолжит курс на опережение и предотвращение дорожных аварий», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

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Самой частой причиной ДТП в 2022 году стала превышенная скорость вождения. Минтранс отслеживает опасные участки и оборудует их камерами.

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В первом полугодии 2023 года планируется обновить светофоры на муниципальных дорогах и сделать дворы безопасными для детей. У школ продолжат делать пешеходные переходы и возводить искусственные неровности.

В 2023 году Подмосковье получит более 1,3 тысячи новых автобусов, а также закупит 130 комбинированных дорожных машин. Об этом на заседании правительства губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву сообщила зампред Анна Кротова.

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