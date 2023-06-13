Подмосковье 13 июня 2023, 14:56 Количество ДТП в Подмосковье снизилось почти на 7% за 5 месяцев

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С начала года в Московской области зафиксировали 1,2 тысячи ДТП с ранеными и погибшими, что почти на 7% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Отмечу, что, несмотря на то что на 9,4% снизилось число раненых, число погибших выросло больше чем на 20%. Преобладающими видами ДТП за это время стали встречные столкновения, больше половины из которых были зафиксированы в запрещенных для обгона местах», — заявил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Для того чтобы минимизировать чисто ДТП, в Московской области продолжают ремонтировать старые дороги и строить новые. Так, второй участок трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

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