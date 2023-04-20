Подмосковье 20 апреля 2023, 10:20 Количество ДТП в Подмосковье снизилось на 11% с начала года Минтранс Подмосковья

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Первые три месяца года показали снижение аварийности на дорогах Подмосковья. За этот период зафиксировано на 11% меньше ДТП, чем в январе, феврале и марте 2022-го.

«За три месяца в Подмосковье зафиксировано 674 ДТП. На 14% снизилось число раненых, но на 12% выросло число погибших. Мы продолжаем работу для сокращения и предотвращения аварий», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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По статистике первого полугодия, самыми частыми причинами гибели людей стали встречные столкновения машин, а пешеходов чаще всего сбивали в темное время суток, когда они шли вдоль дороги или перебегали ее в неположенном месте.

Каждое ДТП с погибшими и пострадавшими инициирует проверку специалистов дорожных служб. В будущем на месте аварии могут установить дополнительный знак, чтобы предотвратить повторные инциденты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к запуску МЦД-3 в Люберцах откроют безопасный ж/д переход. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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