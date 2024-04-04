Подмосковье 04 апреля 2024, 14:10 Количество ДТП в Балашихе снизилось на 60% с начала года Телеканал «360»

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С начала года дорожно-транспортных происшествий в Балашихе стало меньше на 60%. Количество аварий за первые три месяца 2024 снизилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом за 2023 год.

Госавтоинспекция подвела итоги первого квартала на пресс-конференции. Сотрудники отметили снижение аварийности и то, что водители и пассажиры стали чаще пристегиваться.

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«Пострадало восемь человек. Для сравнения в количественном показателе в прошлом году у нас пострадало 28 человек за три месяца», — сказал начальник отдела Госавтоинспекции «Балашихинское» Иван Теплов.

Инспекторы также рассказали об изменениях при сдаче экзамена на право управление автомобилем. Количество разрешенных штрафных баллов увеличили с пяти до семи. Пересдать теорию или практику можно будет только через полгода, до этого ждать нужно было всего месяц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в 2024 году в Подмосковье откроют четыре новых путепровода возле станций МЦД.

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