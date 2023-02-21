Подмосковье 21 февраля 2023, 17:47 Количество ДТП с участием такси сократилось в Подмосковье на 21% с начала года

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С начала года количество ДТП сократилось в Подмосковье на 21%. В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что это связано с профилактическими мероприятиями, которые регулярно проводят с перевозчиками.

«В этом году сотрудниками Управления регионального административно-транспортного контроля Подмосковья уже проведено порядка 250 профилактических визитов и десять вебинаров», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

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Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности работников такси. Министр также подчеркнул, что профилактический визит направлен на недопущение нарушений, а не на обеспечение карательных мер.

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Перевозчики могут получить консультацию онлайн или оформить заявку на профилактический визит. Сделать это можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, либо в филиалах МФЦ.

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