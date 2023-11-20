Подмосковье 20 ноября 2023, 16:43 Количество ДТП с пострадавшими снизилось в Подмосковье за год Unsplash

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С начала года на дорогах Подмосковья произошло 3,2 тысячи ДТП с погибшими и ранеными. Это на 1,9% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, количество наездов на пешеходов традиционно увеличивается с наступлением холодов. На улице рано темнеет, а погода становится пасмурной. Снизить риски помогают световозвращатели. Водителей призывают снижать скорость перед пешеходными переходами.

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«В настоящее время показатели аварийности на дорогах Подмосковья следующие: количество ДТП ниже на 1,9%, количество погибших в них ниже на 3,4% и раненых — на 3,5%. Тем не менее отмечу частые виды аварий с тяжкими последствиями и летальным исходом: столкновения, наезды на стоящие транспортные средства и пешеходов на переходах», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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