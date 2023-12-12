Подмосковье 12 декабря 2023, 10:54 Количество ДТП с пострадавшими снизилось в Подмосковье на 2% за год Unsplash

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Свыше 3,6 тысячи ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Подмосковье с января по конец ноября. Это на 2% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, самыми частыми видами ДТП в этом году стали столкновения и наезды на пешеходов.

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«Показатели дорожной аварийности в Подмосковья за 11 прошедших месяцев снизились по сравнению с предыдущим годом: число ДТП — на 2%, число погибших — на 5% и число раненых — на 2,5%», — сказал он.

В министерстве напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Не стоит останавливаться на скоростных трассах на обочине или у отбойников — другие автомобилисты могут не заметить вас, особенно при сложных погодных условиях.

Пешеходам следует использовать световозвращатели и переходить дорогу только в оборудованных для этого местах.

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