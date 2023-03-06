Подмосковье 06 марта 2023, 11:44 Количество ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 12% за год

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Число ДТП в Подмосковье стало на 12% меньше в 2023 году по сравнению с таким же периодом прошлого года. Этого удалось добиться благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в Минтрансе региона.

В ведомстве отметили, что большинством ДТП в январе–феврале этого года стали столкновения автомобилей с пешеходами. Как отметил глава министерства Алексей Гержик, работы по нацпроекту продолжат для улучшения показателей.

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«Также на 15% снизилось число раненых, но на 10% выросло число погибших — за счет роста наездов на пешеходов, которые составили больше трети от общего числа погибших в ДТП», — сказал он.

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Самая частая причина аварий на дорогах — превышение скорости. Для борьбы с нарушителями Минтранс проводит анализ и учет ДТП и ставит комплексы фотовидеофиксации в особо опасных местах. Госавтоинспекция также проводит рейды и мероприятия, направленные на соблюдение ПДД пешеходами и водителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядомс ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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