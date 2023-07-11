Подмосковье 11 июля 2023, 17:46 Количество ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 10% за год Минтранс Подмосковья

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С начала года в Подмосковье произошло 1649 ДТП с погибшими и ранеными. Это меньше, чем за такой же период прошлого года. На снижение статистики повлияли мероприятия, проводимые по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал глава Минтранса Подмосковье Алексей Гержик, количество ДТП в Подмосковье снизилось на 8% за год. Тяжесть последствий остается высокой, хоть и количество раненых уменьшилось на 10%.

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«Только за прошедшую неделю произошло семь столкновений и четыре аварии с пешеходами, в которых погибли 12 человек», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Среди зафиксированных ДТП чаще всего встречались наезды на пешехода в темное время суток, когда люди шли вдоль дороги без световозвращающих элементов. Среди самых аварийных округов оказались Раменский, Богородский, Чехов и Орехово-Зуево.

Для предотвращения ДТП в Подмосковье проводят большую работу. В Госавтоинспекции напомнили, что для предупреждения аварий на дорогах регулярно проводятся массовые проверки водителей и обследование дорог.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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