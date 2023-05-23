Подмосковье 23 мая 2023, 17:01 Количество доступных маршрутов в приложении «Транспорт Подмосковья» превысило 1,8 тысячи Минтранс Подмосковья

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В приложении «Транспорт Подмосковья» стало доступно почти 1,9 тысячи автобусных маршрутов. Количество пользователей сервиса превысило 78 тысяч человек.

Как рассказали в Минтрансе, мобильное приложение работает уже год. Оно позволяет строить маршруты, отслеживать автобусы и их актуальное расписание.

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«Отмечу, что сервис пользуется популярностью среди наших жителей. С его помощью можно отследить местоположение автобуса, рассчитать время на дорогу, построить маршрут из пункта „А“ в пункт „Б“, в том числе узнать точное время прибытия транспорта на остановку», — сказала заместитель председателя правительства Анна Кротова.

Скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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