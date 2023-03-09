Подмосковье 09 марта 2023, 14:58 Количество долгостроев в едином реестре Подмосковья сократилось вдвое за год

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В едином реестре проблемных объектов в Московской области на сегодняшний день содержится 348 многоквартирных домов. Это ниже показателей за 2022 год более чем в два раза.

В том числе, в феврале 2023 года из реестра исключили семь объектов: достроен 10-этажный жилой дом в ЖК «Покровский» в Сергиевом Посаде и 6-этажный дом в ЖК «Лунево» в Химках.

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«До конца 2023 года предстоит реализовать права около 13 тысяч дольщиков и свести до нуля в ЕРПО проблемные объекты», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Также компенсационные выплаты получили 43 соинвестора строительства многоквартирного дома в ЖК «Решетниково» в Клину, 12 дольщиков — по трем домам в ЖК «Западный берег» в Мытищах и 13 — в ЖК «Восточный берег» в Одинцовском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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