Количество документов в архивах Подмосковья превысило 5 миллионов

Объем документации в подмосковных архивах увеличивается ежегодно. За последние 10 лет он вырос на 13% в государственных организациях и на 40% — в муниципальных, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Общий объем фотографий и документов, которые хранят подмосковные архивы, — более 5,5 миллиона. При этом объем только научно-технической документации вырос на 125% за последнее десятилетие, рассказала вице-губернатор.

«Это очень важная работа — сохранение памяти нашего региона и страны. В области работают два государственных и 60 муниципальных архивов, они располагаются в 120 зданиях. Специалисты активно внедряют передовые технологии и оцифровывают уже имеющиеся документы», — отметила Каклюгина.

Процент загруженности государственных и муниципальных архивов Подмосковья сейчас составляет 77 и 82% соответственно, рассказали в Главном архивном управлении области. Это стало возможно благодаря выделению дополнительных площадей.