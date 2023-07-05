Подмосковье 05 июля 2023, 11:08 Количество документов для получения маткапитала сократили в 8 раз в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

Читать 360tv в

Количество документов, необходимых для оформления материнского капитала, сократилось в Подмосковье. Это позволило сделать процедуру быстрее и проще.

Как рассказали Мингосуправления Подмосковья, список документов сократили с восьми до одного. Услуга доступна на региональном портале.

Реклама

«Семьи региона, где рожден или усыновлен второй и последующий ребенок, имеют право на региональный маткапитал. Оформить его можно быстро и просто на портале госуслуг Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней. С начала 2023 года услугой воспользовались более трех тысяч раз», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Размер материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, компенсацию затрат на газификацию или получение ежегодной выплаты.

Распорядиться средствами регионального маткапитала можно онлайн на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».