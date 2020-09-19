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    19 сентября 2020, 18:27

    Количество детских домов в Подмосковье сократилось. Все больше ребят попадают в семьи

    Анатолий Минкин

    До конца этого года количество детских домов в Московской области сократится до восьми, хотя еще пять лет назад их было 44. Подавляющее большинство детей-сирот (94%) воспитывается в приемных семьях. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
    Количество детских домов в Подмосковье сократилось. Все больше ребят попадают в семьи

    Он рассказал о своей поездке в детский дом «Доверие», расположенный в городском округе Щелково. Только в этом году 13 воспитанников оттуда отправились в новые семьи.

    «Большинство ребят здесь — фанаты „Спартака“. Спасибо [футболисту] Роме Павлюченко за то, что нашел время и навестил детей», — поделился губернатор.

    Андрей Воробьев отметил, что все детские дома устроены по семейному типу. Они похожи на квартиры со спальнями, кухнями и другими комнатами.

    «Важно помочь ребятам, оставшимся без родителей, адаптироваться и быть готовыми к взрослой жизни», — пояснил он.

    На сегодняшний день в Московской области 16,6 тысячи детей-сирот, из которых только 304 остаются в детских домах. Все остальные воспитываются в семьях. Когда дети достигнут совершеннолетия, за счет региона они получат собственное жилье. Для того, чтобы они могли подготовиться к самостоятельной жизни, в Подмосковье действует программа «Адаптивная квартира».

    Новости SMI.FM