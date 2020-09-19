Количество детских домов в Подмосковье сократилось. Все больше ребят попадают в семьи

Он рассказал о своей поездке в детский дом «Доверие», расположенный в городском округе Щелково. Только в этом году 13 воспитанников оттуда отправились в новые семьи.

«Большинство ребят здесь — фанаты „Спартака“. Спасибо [футболисту] Роме Павлюченко за то, что нашел время и навестил детей», — поделился губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что все детские дома устроены по семейному типу. Они похожи на квартиры со спальнями, кухнями и другими комнатами.

«Важно помочь ребятам, оставшимся без родителей, адаптироваться и быть готовыми к взрослой жизни», — пояснил он.

На сегодняшний день в Московской области 16,6 тысячи детей-сирот, из которых только 304 остаются в детских домах. Все остальные воспитываются в семьях. Когда дети достигнут совершеннолетия, за счет региона они получат собственное жилье. Для того, чтобы они могли подготовиться к самостоятельной жизни, в Подмосковье действует программа «Адаптивная квартира».