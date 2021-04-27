Количество детских домов сократилось в Подмосковье. Через три года останется только один

Московская область сокращает количество детских домов. Губернатор Андрей Воробьев во время традиционного обращения к жителям объявил, что через три года останется только одно учреждение для детей-сирот. Ведь дети должны жить в семьях.

«Отдельная очень важная тема — это забота о детях, которые остались без попечения родителей. Еще пять лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Сегодня их восемь, а через три года должен остаться один», — сказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил родителей, взявших под опеку малышей из детских домов. Он отметил, что нужно заботиться о ребятах даже после того, как их приняли в новую семью.

«Мы благодарны тем семьям, которые взяли детей на воспитание, за их любовь, за душевное отношение. Считаем важным, чтобы и наши службы не стояли в стороне и максимально помогали этим семьям», — добавил Воробьев.

В Московской области существуют меры поддержки для ребят, оставшихся без родителей. Так, в этом году еще 713 детей-сирот получат ключи от собственных квартир. В прошлом году, несмотря на пандемию, новоселье отметили 500 человек.

С прошлого года работает уникальное бесплатное мобильное приложение «Усыновление в Московской области». С его помощью можно ознакомиться с анкетами ребят, изучить требования к будущим родителям и посмотреть адреса детских домов.