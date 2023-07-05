Подмосковье 05 июля 2023, 15:08 Количество датчиков утечки газа в квартирах Подмосковья превысит 287 тысяч к концу года

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В квартирах Подмосковья установлено 185 тысяч датчиков утечки газа. К концу года их количество составит около 287 тысяч. Жители стали более ответственно относиться к безопасности в домах в связи с новым законом, который увеличит штрафы за недопуск газовщиков в квартиры.

Правительство России одобрило законопроект, который увеличит штрафы за недопуск газовщиков в пять раз. По словам депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Сергея Колунова, сейчас наказание за недопуск составляет от одной до двух тысяч рублей. После принятия законопроекта это число увеличится до пяти-десяти тысяч.

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«Для должностных лиц максимальный размер штрафа возрастет до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч. За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также будут наказывать: размер штрафа составит до 10 тысяч рублей», — добавил он.

Законопроект позволит сократить число взрывов бытового газа в жилых домах и замотивировать жителей более ответственно подходить к своей безопасности.

Депутат отметил, что важно также внедрять современные технологии, которые позволят автоматически выявлять утечки. Такие датчики активно устанавливают в квартирах Подмосковья.

«В Подмосковье, например, где из четырех миллионов квартир половина пользуется газом, эта работа идет активно. Если на 1 января 2022 года количество датчиков утечки газа, установленных в квартирах, составляло чуть более 2,3 тысячи, то сейчас — 185 тысяч, а к концу года будет около 287 тысяч», — подчеркнул Колунов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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